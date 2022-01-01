урожая от насекомых-вредителей и болезней, для домашней и уличной дезинсекции

O!TRAVA - Органическая защита урожая от насекомых-вредителей и болезней, для домашней и уличной дезинсекции

«О!ТРАВА» и «ДОКТОР ХАРВЕСТ» - российские бренды органических средств защиты урожая от насекомых-вредителей и болезней растений, домашней и уличной дезинсекции.

«О!ТРАВА» - надежный помощник для дачников, садоводов и владельцев личных подсобных хозяйств. Полностью природные, 100% натуральные препараты Бренда «О!ТРАВА», обеспечивают быструю гибель до 95% вредителей, не вызывая у них резистентность, что позволяет использовать средства многократно, получать стабильно высокий результат, экологически чистый и полезный урожай, при этом сохраняя плодородие земли. Органические средства Бренда «О!ТРАВА» для домашней и уличной дезинсекции помогают быстро и надолго избавиться от нежелательных насекомых в любых помещениях, провести акарицидную (противоклещевую) обработку приусадебных участков. Препараты абсолютно безопасны для здоровья человека и домашних животных.

«ДОКТОР ХАРВЕСТ» - профессиональная серия препаратов для сельскохозяйственного производства, позволяющая специалистам целенаправленно, быстро и результативно проводить мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями растений, создавая наилучшие условия для развития и сохранности урожая. Высокоактивные препараты «ДОКТОР ХАВЕСТ» созданы со знанием особенностей сохранения посевов, с учётом почвенно-климатических условий в регионах нашей страны. Органические средства Бренда «ДОКТОР ХАРВЕСТ» для профессиональной дезинсекции, помогают специалистам быстро, надежно, чисто и безопасно уничтожить широкий спектр вредителей.

Задача Брендов - сделать пестициды натуральными, действенными, безопасными для людей, растений, животных, птиц и окружающей среды. За счёт инновационных технологий и высокого качества пестицидов растительного происхождения, развивать отрасль органического земледелия, сознательно минимизируя использование синтетических химикатов в растениеводстве и дезинсекции, чтобы обеспечить надежную защиту природных богатств России не только сейчас, но и на десятилетия вперед.

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